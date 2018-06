I 629 migranti a bordo dell’Aquarius saranno portati in Spagna da navi italiane. L’annuncio è arrivato di prima mattina su Twitter da parte della stessa ong Sos Mediterranée: “La nave riceverà rifornimenti da un’imbarcazione italiana”, si legge. “Secondo il piano del Mrcc di Roma i naufraghi a bordo verranno trasferiti su navi italiane e condotte a Valencia”. A confermare questa mattina su Radio Capital l’operazione è stato il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Che ha anche aggiunto: “Sulla vicenda c’è stato il giusto pragmatismo politico che prima non c’era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente alle richieste di accoglienza. Non abbiamo messo in pericolo la vita di nessuno” e i migranti sono stati “soccorsi da navi italiane”. Nella notte inoltre è arrivata la disponibilità del presidente dell’Assemblea di Corsica, l’indipendentista Jean-Guy Talamoni, di aprire uno dei porti dell’isola all’Aquarius. “L’Europa”, ha scritto su Twitter, “deve affrontare la questione umanitaria in modo solidale. Tenuto conto della localizzazione della nave e dell’emergenza, la mia opinione è che sarebbe naturale aprire un porto corso per dare soccorso a queste persone in difficoltà”.

#Aquarius riceve rifornimenti di cibo coordinati dalle autorità di soccorso italiane. L’Intenzione di MRCC #Italia è di trasferire alcune persone dalla #Aquarius su navi italiane e dirigersi in #Spagna insieme. Chiediamo agli Stati Europei di dare priorità alla vita delle persone pic.twitter.com/fETSgBUxM4 — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) June 12, 2018

Video di Alberto Sofia

Ieri, di fronte al rifiuto di Malta e dell’Italia di accogliere Aquarius, si è fatta avanti la Spagna. La nave, aveva fatto sapere nel pomeriggio il neo premier Pedro Sanchez, verrà accolta nel porto spagnolo di Valencia: “E’ nostro dovere contribuire ad evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone”, aveva detto Sanchez. Tuttavia, il porto di Valencia è lontano e richiede diversi giorni di navigazione. Troppi per una nave carica di persone. “L’MRCC spagnolo ha offerto alla Aquarius di attraccare a Valencia – aveva annunciato ieri sera Sos Mediteranee – È un segnale molto positivo. Tuttavia raggiungere la Spagna richiede diversi giorni di navigazione. Con così tante persone a bordo e condizioni meteo in peggioramento la situazione può diventare critica”. “L’incolumità delle persone a bordo della nave Aquarius deve restare la priorità” aveva aggiunto l’ong.