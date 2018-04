Sono due giovani italiani e due inglesi le quattro vittime dell’incidente avvenuto la notte scorsa a Marina di Carrara (Massa Carrara). I due italiani sono un 21enne e una 19enne, entrambi residenti a Carrara. Le altre due vittime, in base ai documenti rinvenuti dalle forze dell’ordine, sono due inglesi di 35 e 29 anni: tra le ipotesi c’è quella che fossero in auto dopo aver accettato un passaggio. Ferito nell’incidente un altro giovane italiano, 20 anni, residente nella provincia di Massa Carrara: da quanto si è appreso successivamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’auto, stando alle prime informazioni, sarebbe finita contro una cancellata. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.45 a Marina di Carrara: da una prima prima ricostruzione sembra che la vettura, una Y, si sia cappottata all’altezza di una curva che immette su un viale. Nell’incidente le persone a bordo sono state tutte sbalzate fuori dal’abitacolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, polizia e carabinieri e vigili del fuoco.