Stavano aspettando il pullman per andare in gita a Praga quando un furgone è piombato su di loro. Due i morti: una donna di 74 anni, residente a Empoli, deceduta sul colpo e un 81enne arrivato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale. Nell’incidente sono rimasti feriti altri due anziani e il conducente del mezzo che trasportava medicinali.

L’episodio è avvenuto all’alba alla periferia di Massa, in Toscana, sulla statale Aurelia. Per ricostruire la dinamica dello scontro sono arrivati sul posto i carabinieri e la polizia stradale: l’ipotesi è che gli anziani, tutti pensionati, stessero attraversando la strada per raggiungere il pullman che doveva portarli in gita a Praga. Il tratto dell’Aurelia è tutt’ora chiuso al traffico per i rilievi.

I feriti sono stati trasportati d’urgenza al Nuovo ospedale delle Apuane di Massa. Il conducente del furgone è stato invece portato all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, con un trauma cranico e in forte stato di choc.