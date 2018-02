Vincenzo De Luca non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti in merito a quanto emerso dall’inchiesta del giornale Fanpage (qui l’ultima puntata). A chi gli ha domandato della smentita di Cantone sul fatto che tutti gli atti della regione, relativi allo smaltimento di rifiuti, passassero sotto la lente d’ingrandimento dell’ANAC, De Luca ha risposto: “Chiedete a Perrella“, riferendosi all’ormai famoso infiltrato dell’inchiesta di Fanpage. Ha poi concluso, entrando in macchina, dicendo : “Ci vediamo in tribunale”