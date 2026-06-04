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Ultimo aggiornamento: 13:43

Nessy Guerra vede uno spiraglio in Egitto: “Sono fiduciosa”. Attesa la decisione sull’affidamento della figlia

di Redazione Cronaca
Al tribunale di Hurghada si è svolta l’udienza che potrebbe portare all’affidamento della bambina alla nonna materna. La donna, bloccata nel Paese da mesi, denuncia anche un presunto tentativo di corruzione da parte dell’ex marito: “Ha offerto denaro al mio avvocato”.
Nessy Guerra vede uno spiraglio in Egitto: “Sono fiduciosa”. Attesa la decisione sull’affidamento della figlia
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Si apre uno spiraglio nella complessa vicenda giudiziaria che da mesi vede coinvolta Nessy Guerra, la donna di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di tre anni. Davanti al tribunale di Hurghada, si è svolta come riporta La Stampa una nuova udienza sull’affidamento della minore, un passaggio che potrebbe rappresentare una svolta nella lunga battaglia legale tra la donna e l’ex marito, cittadino italo-egiziano. Al centro del procedimento c’è il futuro della bambina. Tra le ipotesi al vaglio del tribunale vi sarebbe infatti l’affidamento di alla nonna materna, soluzione che consentirebbe di superare l’attuale situazione di stallo. “Sono fiduciosa”, ha dichiarato Guerra al termine dell’udienza, lasciando trasparire un cauto ottimismo in attesa delle prossime decisioni dei giudici egiziani.

La vicenda si inserisce in un contenzioso che si trascina da tempo e che ha già avuto importanti sviluppi giudiziari. L’ex marito della donna è stato infatti condannato in via definitiva in Italia per violenza e stalking. Nonostante ciò, tra i due continua una battaglia legale che si svolge su più fronti. In Egitto, infatti, l’uomo ha promosso nei confronti dell’ex moglie anche un procedimento per adulterio. Un’accusa che ha portato alla condanna di Guerra a sei mesi di carcere, aggravando ulteriormente una situazione già particolarmente complessa sul piano personale e giudiziario.

A rendere ancora più tesi i rapporti tra le parti è quanto sarebbe accaduto all’esterno del tribunale al termine dell’udienza. Secondo il racconto della donna, l’ex marito avrebbe cercato di avvicinare il suo legale con una proposta economica. “All’uscita dal tribunale, ha fermato il mio avvocato proponendogli un’ingente somma di denaro se lo avesse aiutato a risolvere la situazione; un comportamento delirante”, ha riferito Guerra. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un chiarimento decisivo sul futuro della vicenda. A breve il tribunale dovrebbe infatti comunicare se sarà necessario fissare una nuova udienza oppure se il collegio giudicante riterrà di avere già gli elementi sufficienti per pronunciarsi nel merito della causa.

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