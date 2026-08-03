Fanno capo allo stesso lotto, prodotto dalla stessa azienda e con stessa data di scadenza, le uova ritirate con i richiami del 27 e del 31 luglio per i marchi Aia e Selex

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Per la seconda volta nell’arco di dieci giorni, scatta l’allarme salmonella nei supermercati italiani: questa volta a essere ritirato per rischio microbiologico è stato un lotto di uova fresche da allevamento all’aperto a marchio Delizie del Sole, venduto nei supermercati Eurospin.

A segnalarlo è stato il ministero della Salute sul suo sito, dando indicazioni di non mangiare le uova e riconsegnarle al punto vendita. Le confezioni richiamate fanno capo anche questa volta allo stabilimento di Caselle di Sommacampagna, nel veronese, gestito dall’Agricola Tre Valli società cooperativa del gruppo AIA-Veronesi. Si tratta di confezioni da sei uova con il numero di lotto 1IT040VR006 e la data di scadenza 04/08/2026. Non è una coincidenza: anche le confezioni richiamate lo scorso 27 luglio per il marchio Aia e lo scorso 31 luglio per il marchio Selex fanno capo allo stesso lotto, prodotto dalla stessa azienda e con stessa data di scadenza.

Il rischio per chi mangia le uova non sicure è quello di ingerire il batterio salmonella enteritidis, che causa infezioni intestinali e provoca febbre, vomito, mal di pancia e diarrea.