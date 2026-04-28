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Ultimo aggiornamento: 17:16

Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italiana

di Redazione Cronaca
La ragazza è bloccata in Egitto dal 2021 a causa dell'ex marito condannato in Italia per maltrattamenti e lesioni
Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italiana
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Nessy Guerra è stata condannata anche in appello: la 26enne italiana bloccata in Egitto dal 2021 a causa della denuncia per adulterio presentata dall’ex marito italo-egiziano, Tamer Hamouda, dovrà scontare sei mesi.

La notizia è stata comunicata dall’avvocata italiana Agata Armanetti che questa mattina ha appreso dal consolato italiano in Egitto la convalida della condanna di primo grado già emessa dai giudici lo scorso 19 febbraio.

La donna, originaria di Sanremo, è mamma di una bambina di tre anni e mezzo. La piccola è contesa da entrambi i genitori ed è in corso il processo per l’affidamento che sarà determinato con l’udienza fissata per il prossimo 3 giugno.

Per Guerra l’incubo va avanti da anni. La 26enne aveva seguito il marito in Egitto con il sogno di poter costruire una famiglia, ma la realtà è stata ben diversa da quella sperata. Guerra ha subìto anni di abusi e violenze fisiche da parte di Hamouda che, per queste ragioni, è stato condannato in Italia per maltrattamenti e lesioni.

Nonostante ciò, il marito è riuscito a tornare in Egitto e a denunciare per adulterio la moglie: al Cairo, infatti, le pene per queste tipologie di reati sono tutt’altro che leggere. In Italia, invece, l’adulterio non è più perseguibile penalmente dal 1968.

A febbraio era arrivata la sentenza, oggi confermata in appello: sei mesi per la 26enne il cui unico desiderio è quello di tornare in Italia con la sua bambina.

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