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Ultimo aggiornamento: 18:51

Caso Delmastro, la protesta del M5s alla Camera: “Fuori le chat! Aprite la cassaforte!” | Video

di Manolo Lanaro
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Il capogruppo Riccardo Ricciardi: "Il problema non è di Delmastro, il problema è del partito di Giorgia Meloni"
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Intervento duro quello tenuto dal capogruppo del Movimento 5 stelle nell’Aula di Montecitorio, Riccardo Ricciardi, in merito alle chat dell’ex sottosegretario del governo Meloni, Andrea Delmastro Delle Vedove e alla possibilità di lettura delle stesse da parte dei membri della Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati, a seguito, delle richieste della procura dei Roma. “Il problema non è di Delmastro, il problema è del partito di Giorgia Meloni”.

E sulla contrapposizione, messa in atto dal centrodestra, tra Delmastro e il senatore del M5s, Roberto Scarpinato, Ricciardi ha incalzato i partiti della maggioranza. “Continuate! Continuate! Metteteli insieme e vediamo chi combatteva la Mafia e chi no”.

Al termine dell’intervento tutti i deputati pentastellati hanno preso parte alla protesta con striscioni e mostrato una cassaforte dalla quale hanno estatto un cd, simile a quello che contiene le chat dell’ex sottosegretario alla Giustizia e che al momento rimane, appunto, sotto chiave.

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