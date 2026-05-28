“Il governo è favorevole all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, il problema è di tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore, ci sono tante proposte sul tavolo, ma ripeto: bene l’Ucraina, noi l’aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l’adesione dei Balcani occidentali, tenendo presente che per noi è una priorità”. A parlare è il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Cipro. Tajani non fa alcun riferimento alla spaccatura evidente all’interno della maggioranza dopo che a Strasburgo la Lega ha votato contro un eventuale processo di integrazione all’interno dell’Unione europea. Tra l’altro quella di cui si parla non sarebbe una vera partecipazione di Kiev come Stato membro dell’Ue, ma più un rafforzamento dell’accordo di associazione – che già esiste – ma che non prevede per esempio né il diritto di voto né a ricevere fondi di coesione.