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Ultimo aggiornamento: 19:13

Israele bombarda due volte la città di Tiro, nel sud del Libano: le immagini degli attacchi

di F. Q.
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L'esercito aveva emesso un ordine di evacuazione
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Pesanti raid aerei israeliani hanno bombardato la città di Tiro per due volte. Il primo bombardamento ha preso di mira il complesso dell’Imam Hussein, che è stato completamente distrutto. Il secondo attacco, contro un edificio nel quartiere di Hezbollah, ha causato vittime, secondo quanto riferito da L’Orient Le jour. Secondo quanto comunicato dall’esercito israeliano, le operazioni sono state dirette contro infrastrutture di Hezbollah nell’area, dopo l’emissione di un avviso di evacuazione rivolto ai residenti della città.

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