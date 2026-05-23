Il convoglio di terra della Sumud Flotilla bloccato alle porte di Sirte: “Non vogliono far arrivare aiuti a Gaza, tenete gli occhi su di noi”

Momenti decisivi per il convoglio di terra della Sumud Flotilla, da una settimana accampato alle porte di Sirte, in Libia. Le negoziazioni con le forze di Haftar non sembrano essere andate a buon fine. Ma forti della loro missione e del diritto internazionale che seguono alla lettera, gli attivisti stanno lasciando il campo e marciando più vicino al blocco militare che segna l’ingresso nella Libia orientale.

Se non potranno passare, lasceranno gli aiuti lì nella speranza che la Mezzaluna rossa li prenda in carico. Si chiedono perché vengano ostacolati dal portare beni di prima necessità a Gaza, “ma sembrerebbe che i confini di impedimento al supporto al popolo gazawi si estendano ben oltre i confini di Israele”, accusano, ipotizzando una pressione egiziana sulla Libia. Sono momenti di grande tensione per via dei rischi che corrono in un paese, la Libia, in cui la violenza è in recrudescenza. Per questo la presenza degli attivisti internazionali, tra cui nove italiani, finalizzata ad accendere un faro e fare da scudo alla missione.