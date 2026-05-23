“Gli italiani sono schiacciati dai rincari, questo governo però non rinuncia alle spese folli militari e in più ritiene prioritaria una legge elettorale per preservare le loro poltrone. Dobbiamo andare al più presto al governo, dobbiamo generare risorse finanziarie importanti per famiglie e imprese”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte parlando con i giornalisti davanti al tribunale di Palermo, poco prima della sua visita privata al palazzo di giustizia nel giorno in cui ricorre il 34esimo anniversario dalla strage di Capaci. E “soprattutto, oggi che onoriamo la memoria di Falcone, spazzeremo via tutte quelle norme che hanno spuntato le armi investigative, hanno dato spazio alla corruzione e in qualche modo hanno favorito spazi di impunità per la classe politica e i colletti bianchi. Dobbiamo fare tabula rasa di tutte queste loro norme”, ha aggiunto.