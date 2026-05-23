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Ultimo aggiornamento: 16:05

“Italiani schiacciati dai rincari, ma il governo non rinuncia alle folli spese militari”: Conte all’attacco del centrodestra

di Redazione Politica
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Il leader M5s a Palermo per una visita privata al palazzo di giustizia per l'anniversario della strage di Capaci: "Spazzeremo via tutte le norme che hanno spuntato le armi investigative e dato spazi di impunità a classe politica e colletti bianchi. Serve fare tabula rasa"
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“Gli italiani sono schiacciati dai rincari, questo governo però non rinuncia alle spese folli militari e in più ritiene prioritaria una legge elettorale per preservare le loro poltrone. Dobbiamo andare al più presto al governo, dobbiamo generare risorse finanziarie importanti per famiglie e imprese”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte parlando con i giornalisti davanti al tribunale di Palermo, poco prima della sua visita privata al palazzo di giustizia nel giorno in cui ricorre il 34esimo anniversario dalla strage di Capaci. E “soprattutto, oggi che onoriamo la memoria di Falcone, spazzeremo via tutte quelle norme che hanno spuntato le armi investigative, hanno dato spazio alla corruzione e in qualche modo hanno favorito spazi di impunità per la classe politica e i colletti bianchi. Dobbiamo fare tabula rasa di tutte queste loro norme”, ha aggiunto.

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