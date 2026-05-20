Le condizioni dei feriti di Modena – investiti dalla Citroen C3 di Salim El Koudri – stanno gradualmente migliorando: quattro di loro sono in lenta ripresa ma ancora ricoverati con prognosi riservata, mentre lo chef di 60 anni è stato dimesso ieri nel tardo pomeriggio dall’ospedale di Baggiovara.

Il quadro clinico dei coniugi 55enni – ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna – resta ancora complesso ma la lenta ripresa e il continuo monitoraggio delle evoluzioni fanno ben sperare i medici. Anche la turista tedesca di 69 con anni con entrambe le gambe amputate si sta assestando nel suo percorso di lieve miglioramento: l’Ospedale Civile di Baggiovara presso cui è ricoverata ha supposto addirittura un suo rientro in patria nei prossimi giorni. Nello stesso ospedale invece rimane grave la donna di 53 anni: le sue condizioni sono stabili ma non consentono ancora di sciogliere la prognosi.

Buone notizie invece per lo chef modenese che ieri pomeriggio è tornato con una prognosi di 30 giorni per via di un trauma cranico. “Siamo felici del ritorno a casa di mio fratello – ha detto Maria Grazia Muccini – io e le sue figlie insieme a tutte le persone che gli sono state accanto cercheremo di trasmettergli serenità e pace”. La sorella ha aggiunto che lasciare l’ospedale può facilitare anche il processo di guarigione psicologica: “Lui ha bisogno di dimenticare, non di ricordare continuamente”.