Crolla un blocco della Vela Rossa di Scampia, sgomberi nel palazzo vicino. “Questo rione non riesce a trovare pace”

Poco alla volta gli sfollati dall'edificio attiguo stanno facendo ritorno nelle loro abitazioni. "E' stata come una bomba, peggio di un terremoto", il commento di un residente

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Non ci sono feriti nel crollo di un blocco di sette piani della Vela Rossa di Scampia a Napoli, avvenuto alle 22.30 circa di ieri. La Vela è in corso di abbattimento da dicembre ed è disabitata, ma i detriti hanno raggiunto un edificio attiguo. A crollare, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata una tromba ascensore. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha seguito la vicenda sin dal primo minuto, tenendosi in contatto con il personale giunto sul posto per i soccorsi.

“Come una bomba, peggio di un terremoto“, i commenti dei residenti del palazzo investito dal distacco. Il blocco, fortunatamente, ha appena lambito il nuovo edificio confinante e solo per un caso, vista l’ora, non si è verificata una tragedia. “Dopo il boato il palazzo ha oscillato”, dice Giovanni che abita al quinto piano del palazzo investito “e dopo alcuni minuti di panico ci siamo tutti ritrovati giù in strada senza capire bene cosa fosse successo“.

Adesso si lavora per verificare la statica del palazzo coinvolto e per mettere in sicurezza l’enorme blocco ribaltato. “E’ stata una notte di paura”, dice ancora Giovanni che ora è rientrato in casa mentre per altri ospitati in una tendostruttura allestita al volo bisogna attendere l’esito dei sopralluoghi. Sul posto Polizia, vigili del fuoco e Protezione civile. Guardando il blocco crollato, dal suo balcone, Giovanni, prendendo coscienza dello scampato pericolo commenta: “Questo rione non riesce a trovare pace“.

L’edificio abitato è stato subito sgomberato in via precauzionale: un palazzo di 6 piani in cui abitano 47 nuclei familiari e 300 persone. La Protezione civile regionale ha fatto arrivare il materiale per allestire una area di accoglienza temporanea delle famiglie, due torri faro e altri generi di prima necessità. E-Distribuzione sta facendo arrivare un gruppo elettrogeno per dare corrente elettrica a tutta la zona che ne è priva, poiché il crollo ha distrutto una cabina secondaria. Allo stato non risulta alcun ferito – spiega la Prefettura – e non risultano richieste di cure mediche. I Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni preparatorie allo scavo e alla ricerca di eventuali persone sotto le macerie con due squadre USAR, specializzate in tale attività.

Dopo poche ore gli sgomberati hanno iniziato a fare ritorno nelle loro case. Lo comunica l’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta: “Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F, per un totale di 49 persone di cui 31 adulti e 18 ragazzi. Una parte dei cittadini era stata allontanata per l’assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell’area ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura; altri, invece, per l’impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l’ingresso del fabbricato”.

Delle sette Vele di Scampia (edifici realizzati tra gli anni 60 e gli anni 70 nel nuovo quartiere sorto nella periferia occidentale di Napoli), cinque sono state già state abbattute. La Rossa era in fase di demolizione da alcuni mesi, mentre sarà risparmiata dalla ruspe solo la Celeste, che in futuro ospiterà degli uffici pubblici.

Proprio nella Vela Celeste nel mese di luglio di due anni fa ci fu il cedimento di un ballatoio. A causa di quel grave incidente persero la vita tre persone mentre altre 11 rimasero ferite.

Il quartiere è interessato da un importante piano di riqualificazione urbanistica – Il Progetto ReStart Scampia – che prevede appunto la demolizione della Vela Rossa, la riqualificazione di quella Celeste e la costruzione di 433 nuovi alloggi autosufficienti dal punto di vista energetico. Non solo case ma anche spazi destinati all’agricoltura urbana (orti e frutteti sociali), un parco pubblico di quartiere, una fattoria con finalità ludiche e didattiche, un mercato di prossimità, un complesso scolastico.