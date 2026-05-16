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Ultimo aggiornamento: 22:57

Modena, la lotta tra Salim El Koudri e l’uomo che lo ha braccato: due ragazzi intervengono e aiutano a fermare l’aggressore

di Redazione Cronaca
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Un video di pochi secondi diffuso sui social
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Un video di pochi secondi diffuso sui social mostra il momento in cui Luca Signorelli, l’uomo che per primo ha cercato di fermare il 31enne che ha travolto un gruppo di passanti in centro a Modena, lotta con l’investitore, Salim El Koudri, che cerca di colpirlo con un coltello. Nel filmato Signorelli è a terra, ferito, e viene soccorso da due giovani, che lo aiutano a bloccare l’aggressore.

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