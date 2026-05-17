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Ultimo aggiornamento: 12:37

Auto sui pedoni a Modena, il responsabile della Rianimazione di Bologna: “Due feriti gravissimi, primi giorni i più critici”

di Redazione Cronaca
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Carlo Coniglio, primario dell'ospedale Maggiore, fa il punto
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All’ospedale Maggiore di Bologna sono stati ricoverati “due pazienti critici, una donna particolarmente grave, l’altro paziente sempre grave, con parametri più stabili”. Lo ha spiegato ai giornalisti Carlo Coniglio, responsabile della Rianimazione dell’ospedale dove sono stati portati due feriti gravi da Modena, investiti dall’auto. Si tratta di una donna di 55 anni, che non risulta la ferita a cui sono state amputate le gambe e un uomo di 52.

“Stiamo continuando col supporto delle funzioni vitali, sono stati stabilizzati e sottoposti ad alcuni interventi. Continuiamo con i trattamenti in terapia intensiva. In questi casi le prime ore, i primi giorni sono critici”. Il medico ha spiegato anche che l’ospedale è in contatto con le autorità e coi familiari, che sono stati informati ed è stato attivato supporto psicologico, e che si lavora in rete con gli altri ospedali dove sono stati portati i feriti, Baggiovara e Policlinico di Modena.

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