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Ultimo aggiornamento: 17:12 del 11 Maggio

Applausi e pubblico in piedi per Mattarella al concerto per gli 80 anni della riapertura della Scala dopo i bombardamenti del ’43

di Redazione Politica
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Il pubblico poco prima si era alzato per salutare anche l'ingresso della senatrice a vita Liliana Segre
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Uno scrosciante applauso e le grida di ‘bravo bravo‘ hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala per il concerto degli 80 anni dalla riapertura del teatro. L’anniversario celebra l’11 maggio 1946 quando Arturo Toscanini diresse il concerto di riapertura del Teatro ricostruito dopo i bombardamenti del 1943.

Il pubblico poco prima si era alzato per salutare anche l’ingresso della senatrice a vita Liliana Segre. Gli spettatori hanno atteso in piedi il Presidente e in piedi lo ha salutato, sedendosi poi solo al termine dell’esecuzione dell’inno di Mameli.

La Scala ha visto un’altra ovazione del pubblico anche al termine del concerto che ha coinvolto coro e orchestra e due solisti d’eccezione, il basso Michele Pertusi e il tenore Francesco Meli, diretti da Riccardo Chailly. Il programma ha incluso alcune pagine di Nabucodonosor, opera di Verdi che debutterà in un nuovo ricchissimo allestimento il prossimo 16 maggio.

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