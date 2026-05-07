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Una carcassa accartocciata in mezzo a macerie e polvere. È ciò che resta di un’ambulanza dell’Islamic Health Authority colpita il 7 maggio dall’esercito israeliano con la tecnica del “doppio colpo“ mentre stava andando a prestare soccorso ai feriti di un precedente a attacco a Toul, nel Libano meridionale. Il video, diffuso dall’IHA, mostra il momento dell’attacco alla squadra di paramedici registrato dall’interno dell’ambulanza. Quattro i soccorritori feriti.

Anche in Libano, come a Gaza, l’esercito israeliano ha preso spesso di mira i volontari e il personale medico. Dal 2 marzo a oggi sono oltre 100 gli operatori sanitari uccisi e più di 150 gli attacchi. L’Islamic Health Authority è un ente civile affiliato a Hezbollah che collabora con il ministero della Salute libanese per offrire servizio di prima emergenza e assistenza sanitaria nelle aree del sud del Paese. Nonostante il diritto internazionale umanitario protegga il personale che fa soccorso, anche se vicino a una parte politica, Israele ha ripetutamente colpito le squadre dell’IHA, accusandole di trasportare armi nelle ambulanze.

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