Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 20:07

Libano, l’esercito israeliano colpisce una squadra di soccorritori: in un video il momento dell’attacco all’ambulanza

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (0)
Il filmato registrato dall'interno del mezzo. Quattro gli operatori feriti
Icona dei commenti Commenti

Una carcassa accartocciata in mezzo a macerie e polvere. È ciò che resta di un’ambulanza dell’Islamic Health Authority colpita il 7 maggio dall’esercito israeliano con la tecnica del “doppio colpo mentre stava andando a prestare soccorso ai feriti di un precedente a attacco a Toul, nel Libano meridionale. Il video, diffuso dall’IHA, mostra il momento dell’attacco alla squadra di paramedici registrato dall’interno dell’ambulanza. Quattro i soccorritori feriti.

Anche in Libano, come a Gaza, l’esercito israeliano ha preso spesso di mira i volontari e il personale medico. Dal 2 marzo a oggi sono oltre 100 gli operatori sanitari uccisi e più di 150 gli attacchi. L’Islamic Health Authority è un ente civile affiliato a Hezbollah che collabora con il ministero della Salute libanese per offrire servizio di prima emergenza e assistenza sanitaria nelle aree del sud del Paese. Nonostante il diritto internazionale umanitario protegga il personale che fa soccorso, anche se vicino a una parte politica, Israele ha ripetutamente colpito le squadre dell’IHA, accusandole di trasportare armi nelle ambulanze.

video eye on Lebanon

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione