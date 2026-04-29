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Un 30enne italiano è stato ucciso a coltellate a Ibiza. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nell’area di Platja d’en Bossa vicino a un bar in quel momento chiuso. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma senza successo. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza la persona che ha accoltellato la vittima si è data alla fuga. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, intorno alle 16.30. Sempre secondo i media spagnoli la vittima sarebbe originaria di Napoli.

Come riporta il Periodico de Ibiza, l’ipotesi iniziale suggeriva che l’accoltellamento fosse il risultato di un tentativo di rapina. Ma la pista sarebbe stata scartata e adesso si farebbe strada l’ipotesi di un regolamento di conti.

L’uomo, colpito da almeno una pugnalata, sarebbe stato visto da alcuni testimoni nelle vicinanze del bar dell’Associazione residenti di Platja d’en Bossa. mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo. La Guardia Civil ha dichiarato di non poter dare al momento ulteriori indicazioni sulla dinamica dell’accaduto e sui possibili moventi, oltre che sulla nazionalità della vittima. Alcuni testimoni, aggiungono i media locali, hanno riferito di aver visto l’uomo mentre parlava con altre due persone “in una lingua straniera”, poco prima dell’aggressione.

L’ente sanitario Samu061 ha riferito che la vittima è stata accoltellata all’altezza dell’emitorace sinistro. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, il 30enne era in arresto cardiocircolatorio: “Nonostante tutti i tentativi di stabilizzare il paziente, alla fine è deceduto”. Dopo le notizie riportate dalla stampa locale, fonti informate hanno confermato la nazionalità italiana dell’uomo. Il consolato italiano a Barcellona sta seguendo il caso.