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Ultimo aggiornamento: 12:12

Caccia, Giovanni Storti contro la riforma del centrodestra: “Di questi politici bisogna vergognarsi” – Video

di F. Q.
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Il comico - e attivista - critica duramente il centrodestra sulla riforma della caccia
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Giovanni Storti si spende – di nuovo – per criticare la riforma della caccia voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni. E lo fa con un video, pubblicato sui propri social: “Di questi politici ci si dovrebbe un po’ vergognarsi. Vanno contro l’articolo 9 della Costituzione, che stabilisce che la natura, l’ambiente e la biodiversità vanno protetti, difesi”.

“Meno aree protette, più specie cacciabili, nessun controllo scientifico, spari anche nelle spiagge. Ma dove stiamo? Dove andiamo a finire?” ha detto Storti.

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