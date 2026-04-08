Lo scrittore e regista inglese Ed Winters: “Vi spiego come restare vegani in un mondo carnivoro”

Il suo ultimo saggio: "Il veganismo è una filosofia etica che si oppone allo sfruttamento degli animali e va oltre il semplice cibo. Evitiamo tessuti di origine animale, ma anche luoghi di sfruttamento, come zoo e acquari. Inoltre optiamo per cosmetici cruelty-free"

Dalla spiegazione su cosa sia davvero essere vegani, e perché sia una filosofia e non una dieta, ai consigli su come diventarlo praticamente, passo dopo passo; dai consigli su una dieta bilanciata, anche per gli animali, a un approfondimento su come sia possibile convivere con un partner e dei figli non vegani e, in definitiva, vivere in un mondo per nulla vegano: l’ultimo libro dell’attivista vegano, scrittore e regista inglese Ed Winters, “Come diventare… e restare vegan” (Sonda), affronta tutti gli aspetti del veganismo: l’aspetto scientifico, quello pratico e quello psicologico. Winters sarà in Italia dal 17 al 28 aprile.

Lei chiarisce anzitutto che mangiare vegano ed essere vegani non è la stessa cosa. Perché?

Il veganismo è una filosofia etica che si oppone allo sfruttamento degli animali e va oltre il semplice cibo. Come vegani evitiamo tessuti di origine animale come pelle, pelliccia, lana, ma anche luoghi dove si sfruttano gli animali per l’intrattenimento, inclusi zoo, acquari, corride e corse di cavalli, tra gli altri. Inoltre optiamo per cosmetici, prodotti per la cura del corpo e per l’igiene cruelty-free.

Tornando all’alimentazione: i prodotti vegani sono spesso ricchi di oli e processati.

Gli oli utilizzati nei prodotti vegani sono principalmente grassi insaturi, più salutari di quelli saturi dei prodotti animali. È anche importante non preoccuparsi troppo del numero di ingredienti, ma piuttosto di cosa siano questi ingredienti. In definitiva, è stato dimostrato che le alternative alla carne a base vegetale sono migliori dei prodotti a base di carne che sostituiscono. Detto questo, è anche possibile non sceglierle e optare invece per proteine vegetali come tofu e tempeh.

I prodotti vegani costano molto.

È vero, il costo può essere un problema, anche se dipende dal prodotto stesso. Tuttavia, non c’è dubbio che optare per alimenti vegetali integrali riduce la spesa alimentare rispetto a diete con prodotti animali. Inoltre, sebbene la produzione di prodotti vegetali non sia perfetta e possa essere migliorata, non è minimamente dannosa o distruttiva quanto l’allevamento intensivo.

Quale dieta seguire per non rischiare carenze?

Consiglierei una dieta a base di alimenti vegetali integrali (frutta, verdura, cereali integrali, legumi, noci e semi), evitando i carboidrati raffinati a favore di quelli complessi. Meglio optare per bevande vegetali fortificate e non zuccherate. Quanto agli integratori, un multivitaminico specifico per vegani in genere include nutrienti come vitamina B12, vitamina D, iodio, selenio, Omega-3. Chiunque, comunque, può incorrere in carenze, indipendentemente dalla dieta che segue.

Dal punto di vista pratico: come diventare (e restare) vegani?

La cosa più importante è prepararsi nel modo che ci dia le migliori possibilità di successo a lungo termine. Ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un’altra, quindi quando cambiamo dovremmo essere consapevoli di farlo nel modo che funziona meglio per noi. Molto utile è avere obiettivi e tempistiche chiari.

Lei ha scritto un libro su come parlare con persone non vegane. Qual è il modo migliore?

Se è improbabile che qualcuno passi dal mangiare carne al voler diventare vegano dopo una sola conversazione, è possibile avere una conversazione produttiva in cui le persone se ne vadano con una migliore comprensione del veganismo e con risposte alle loro domande. È fondamentale ascoltare l’altra persona e parlarle con calma e rispetto.

Si può davvero convivere con un partner non vegano?

Certo. Naturalmente, questo dipende dal fatto che il partner non vegano sia rispettoso e comprensivo, ovvero che non sminuisca, non osteggi o non sia ostile nei confronti del partner vegano. Come in tutte le relazioni, la cooperazione e la comprensione dovrebbero essere al centro di tutto.

E quando si hanno figli, che spesso e volentieri mangiano diversamente?

Capisco perfettamente che sia una sfida e che cucinare cene diverse non sia l’ideale. Consiglio di provare a preparare pasti in cui si possa cucinare lo stesso piatto usando due pentole diverse, piuttosto che preparare due piatti diversi. Ad esempio, se si sta preparando un piatto di pasta, in una padella si potrebbe soffriggere la carne di manzo con cipolle e aglio, e nell’altra si potrebbe soffriggere il macinato di soia o il tofu sbriciolato con aglio e cipolle. Quanto ai figli, fanno le loro scelte, ma magari in futuro potrebbero decidere di cambiare: saranno più abituati a ciò che significa essere vegani.

Animali domestici: davvero è possibile una dieta vegetale?

L’idea di cani e gatti con diete a base vegetale può suscitare qualche perplessità. Tuttavia, le diete a base vegetale per i cani sono assolutamente adatte. I gatti sono leggermente diversi, poiché sono naturalmente carnivori, mentre i cani sono onnivori. Tuttavia, i gatti non hanno bisogno di mangiare carne, hanno solo bisogno dei nutrienti che in natura possono ottenere solo dalla carne, e infatti il cibo per gatti a base vegetale è arricchito con i nutrienti essenziali necessari. Certo, il cibo per gatti a base vegetale è meno disponibile e probabilmente più costoso.

Lei è molto radicale rispetto al non mangiare animali. Anche se ad esempio si tratta di cibo avanzato, o di vestiti usati. Non sarebbe meglio il bene anziché l’ottimo?

Non considero gli animali come cibo, quindi non voglio mangiarli nemmeno in piccole quantità. È importante tenere presente che il veganismo è una filosofia etica, non una dieta. Nel libro, tuttavia, cerco di mantenere una comprensione sfumata, soprattutto riguardo ai prodotti di origine animale di seconda mano.

Ma è davvero possibile restare vegani in un mondo non vegano senza provare rabbia o malessere?

Sì, credo che sia possibile per i vegani non disprezzare i non vegani. Certo, potremmo non sentirci mai completamente a nostro agio a tavola con i non vegani e potremmo provare frustrazione e tristezza a volte. Tuttavia, mantenere la propria convinzione anche in un contesto diverso è possibile. E, soprattutto, molto importante.