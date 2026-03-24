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Enzo Iacchetti in lacrime sui social dopo i risultati del Referendum che hanno visto il trionfo del fronte del No. Il motivo? Il conduttore e comico ha commentato ironicamente i risultati: “So che dovrei essere felice perché ha vinto il No – ha detto asciugandosi le lacrime con un fazzoletto – Ma a me dispiace tanto per Bocchino…Aveva detto che vinceva il Sì, il 10% in più…”.

Iacchetti quindi scoppia in una fragorosa risata, svelando l’ironia del video. E certifica così la sconfitta di Bocchino: “Che figura di me**a…”.