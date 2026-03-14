“Perché No, guida al referendum in poche semplici parole”. Marco Travaglio dialoga con Nicola Gratteri

“Se questa riforma fosse stata attiva quando ho iniziato questa carriera io oggi farei il giudice civile”, così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri dialogando con Marco Travaglio spiega le ragioni della sua contrarietà alla separazione delle carriere. Secondo il magistrato si tratta di una riforma pessima, soprattutto per i più deboli: “Un poveraccio che fa fatica ad arrivare a fine mese e non si può permettere avvocati di grido, ha bisogno di un Pm imparziale che sia costretto a fare indagini anche a favore dell’indagato. Per i potenti non cambierà nulla, i poveracci hanno tutto da perdere”.