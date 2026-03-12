Il mondo FQ

Schlein a Meloni in Aula: “Dica che non cederemo le nostre basi agli Usa. La Spagna ha escluso qualsiasi supporto perché lei non lo fa?”

di Redazione Politica
L'attacco della segretaria dem alla Camera: "Abbiate il coraggio di dire anche agli alleati irrinunciabili quando si sbagliano"
“Presidente, posi la clava. Non è il caso nella situazione in cui siamo…chi ci guarda merita uno spettacolo diverso non la lotta nel fango”. Così Elly Schlein ha aperto il suo intervento in dichiarazione di voto alla Camera dopo le comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio Ue nonché sulla crisi in Medioriente.

Parlando di un appello all’unità “arrivato in ritardo”, Schlein ha chiesto a Meloni di essere più decisa sul Medio Oriente. “Lei ha detto che ‘non condanna né condivide’ e ci ha messo 12 giorni per dire che questi attacchi sono fuori dal diritto internazionale. Bene, ora dica che escludete, anche se ve lo chiedono, l’autorizzazione all’utilizzo delle basi militari in Italia per sostenere gli attacchi illegali all’Iran di Trump. Lei si è contraddetta. La Spagna ha escluso qualsiasi supporto, perché lei non lo fa? Il contesto può cambiare, ciò che non cambia è il diritto internazionale”, ha detto la segretaria dem invitando il governo ad avere il “coraggio di dire anche agli alleati irrinunciabili quando si sbagliano“.

Nel suo intervento la leader dem ha anche chiesto di voler “sapere come sosterrete l’economia dalle conseguenze di questa guerra. Oltre ai danni della guerra commerciale di Trump con i dazi si aggiungono infatti i costi delle sue azioni militari. Noi abbiamo fatto una proposta sulle accise mobili. Abbiamo apprezzato la sua apertura, ma non ha fatto niente. E le persone in fila per la benzina hanno già pagato oltre due euro al litro e il carrello della spesa è salito di più del 20%. Siete sempre in tempo – ha quindi concluso il ragionamento – ad approvare il salario minimo”

