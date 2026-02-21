Bimbo trapiantato morto a Napoli, la mamma: “Farò in modo che Domenico non sia dimenticato, poi faremo giustizia”

“Domenico se n’è andato, è diventato un angioletto, e io farò un modo che non sia dimenticato e poi faremo giustizia”. Così Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo di Nola, affetto da cardiomiopatia dilatativa che due mesi fa è stato sottoposto a Napoli al trapianto di un cuore danneggiato, e che oggi è morto all’ospedale Monaldi di Napoli.

“Con il mio avvocato faremo in modo di aiutare tanti altri bambini. Cosa chiedo alla giustizia? La verità. Dove trovo la forza? Me la da’ mio figlio. La prima cosa è che Domenico non si dimentichi e poi aiutare gli altri bambini”, ha detto ancora la mamma raccontando di aver ricevuto solidarietà sia dal presidente della Campania, Roberto Fico, che dalla premier Giorgia Meloni.