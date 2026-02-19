Risolto dalla polizia il caso del presunto tentato rapimento di una bambina in una scuola del quartiere Monteverde a Roma. Dopo poco meno di una settimana di indagini gli investigatori hanno ricostruito che si è trattato di un errore commesso da una babysitter al primo giorno di lavoro.

La donna, una cittadina filippina sui 35 anni, è entrata in un plesso in cui si trova sia una materna sia una primaria, sbagliando ingresso. Ha mostrato dal cellulare una foto della bimba che risaliva a qualche anno fa. Così la collaboratrice scolastica, pensando di riconoscerla, l’ha indirizzata in una classe. La maestra, non avendo delega né vedendo la bimba riconoscerla, ha dato l’allarme. Nel frattempo la babysitter si è allontanata e ha raggiunto la scuola dove, con l’aiuto di una mamma che ha la delega della famiglia, ha preso i due fratellini.

Gli investigatori sono risaliti alla donna e alla famiglia dei bambini dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza che inquadravano la donna descritta camminare assieme ai bambini. Dopo alcuni giorni d’indagine l’allarme è rientrato.