Si spaccia per baby sitter e cerca di portare via una bimba di 3 anni, ma le insegnanti chiamano i genitori

di Redazione Cronaca
Roma - La donna non identificata è riuscita a dileguarsi, la polizia intensifica controlli nelle scuole
Mercoledì mattina, una donna non identificata si è presentata nella scuola dell’infanzia comunale ‘Guglielmo Oberdan’ di Largo Ravizza, nel quartiere Monteverde a Roma, dichiarando di essere la baby sitter di una bambina di 3 anni e chiedendo di poterla portare via. Le insegnanti, insospettite, hanno immediatamente contattato i genitori, che hanno smentito di aver incaricato qualcuno per il ritiro della piccola. A quel punto la scuola ha allertato la polizia, ma la donna si era già allontanata.

I genitori hanno sporto denuncia e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificarla e chiarire le modalità del tentato rapimento. L’episodio ha suscitato allarme tra le scuole del quartiere: la polizia ha avviato un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai presidi e al personale scolastico delle strutture di Monteverde, invitandoli a intensificare la vigilanza, verificare con attenzione le deleghe al ritiro dei minori e segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta.

