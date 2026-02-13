La portaerei americana USS Gerald R. Ford (la più grande al mondo) sarebbe pronta a salpare dalle acque venezuelane, per dirigersi in Medio Oriente su ordine di Donald Trump. Un passo in avanti nell’escalation militare tra Usa e Iran, malgrado il presidente Usa continui a ripetere di seguire la via del negoziato. La portaerei e le sue navi di scorta non rientreranno negli Stati Uniti prima di maggio o giugno, stando al New York Times. Secondo il quotidiano, il gruppo d’attacco della Ford (da cui il 3 gennaio scorso erano partiti i caccia impegnati nell’operazione per la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro) si unirà alla portaerei Lincoln che già si trova nel Golfo. Gli Usa dunque aumentano la pressione su Teheran, mentre Trump punta ad un accordo sul programma nucleare iraniano. Il presidente solo pochi giorni fa aveva lasciato intendere come imminente un altro round di colloqui, ma i negoziati non si sono concretizzati. Uno dei massimi funzionari della sicurezza di Teheran avrebbe visitato l’Oman e il Qatar questa settimana, scambiando messaggi con gli intermediari statunitensi.

Le autorità iraniane, intanto, hanno liberato due importanti esponenti riformisti arrestati nei giorni scorsi in seguito alle proteste antigovernative di gennaio. “Javad Emam ed Ebrahim Asgharzadeh sono stati rilasciati pochi minuti fa dopo aver pagato la cauzione”, ha dichiarato il loro avvocato, Hojjat Kermani, in un’intervista all’agenzia di stampa Isna. Asgharzadeh è un ex membro del parlamento, mentre Emam è il portavoce del Fronte Riformista, la principale coalizione del campo riformista.