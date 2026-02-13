Il mondo FQ

Genera nudi deepfake e diffonde le foto di una ex compagna di scuola: 19enne di Foggia ai domiciliari. La vittima: “Denunciate”

Il ragazzo aveva poi chiesto all'IA dei modi per sviare le indagini. Compagni di scuola fino alle superiori, c'erano già stati episodi di bullismo negli anni delle medie.
Un ragazzo di 19 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Foggia con l’accusa di stalking nei confronti di una sua coetanea. I due avevano frequentato insieme le scuole dall’asilo fino alle superiori. Secondo quanto emerso, l’allontanamento dovuto a “divergenze caratteriali” era sfociato in episodi di bullismo durante le medie, per poi culminare a giugno scorso con l’affissione di fotomontaggi sui muri dell’istituto superiore e in vari punti della città. Nelle immagini, il volto della giovane era sovrapposto a corpi nudi di altre donne, accompagnato da frasi volgari.

Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Foggia hanno accertato che l’indagato avrebbe utilizzato l’intelligenza artificiale per scopi diffamatori e per intralciare l’attività investigativa. Sui dispositivi sequestrati sono state rinvenute conversazioni con il modello ChatGPT, a cui il giovane chiedeva suggerimenti su frasi “che possano destare scalpore tra gli adolescenti e che siano ridicole per la vittima”.

Il ragazzo avrebbe inoltre utilizzato l’IA per ottenere istruzioni su come effettuare una parziale cancellazione di dati e adottare accorgimenti per eludere le indagini. L’avvocato della vittima, Fabio Verile, ha precisato che il diciannovenne sarebbe riuscito a ottenere tali informazioni avendo “aggirato le barriere etiche e funzionali del sistema” attraverso la simulazione di richieste “di carattere creativo e letterario”. La vittima aveva indicato il nome dell’ex compagno di scuola agli inquirenti spiegando che il giovane era in possesso di sue fotografie originali, poi risultate compatibili con i montaggi. L’analisi informatica ha confermato la presenza di file e didascalie corrispondenti a quelli affissi pubblicamente.

“Per me e la mia famiglia questo arresto rappresenta un sollievo. Un barlume di speranza dopo mesi davvero tanto difficili”, ha dichiarato la ragazza: “Tutte le frasi mi hanno ferito, ma la peggiore è stata quella in cui mi definiva ‘una ragazza facile’. Mi ha lasciata spiazzata perché io non sono mai stata quel tipo di persona. È una frase che ha leso in particolar modo la mia dignità di donna, di persona”. E ha concluso lanciando un appello “alle ragazze, alle donne, a chiunque si trovi a vivere una situazione come la mia, raccomando di denunciare. Sembrano momenti infiniti, difficilissimi, insuperabili ma la luce in fondo al tunnel si intravede sempre”.

