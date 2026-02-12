L'assemblea ha approvato con 219 sì e 211 no una risoluzione che mira a porre fine all’emergenza nazionale dichiarata dal presidente per imporre le misure. Il testo passerà ora al Senato

La Camera a maggioranza repubblicana ha sfidato Donald Trump e votato per revocare i dazi imposti dal presidente sul Canada, contestando il programma della Casa Bianca, con 6 membri del Grand Old Party che si sono uniti ai Democratici nonostante le obiezioni della leadership. Il risultato, 219 a 211, è stato tra le prime volte in cui la Camera, controllata dai Repubblicani, ha affrontato il capo della Casa Bianca su una politica chiave. La risoluzione mira a porre fine all’emergenza nazionale dichiarata da Trump per imporre i dazi, sebbene l’effettiva revoca della politica richiederebbe il sostegno dello stesso Trump. La risoluzione passerà ora al Senato.

Poco prima del voto, Trump aveva minacciato i repubblicani al Congresso: “Chiunque voterà contro i dazi la pagherà alle elezioni, anche alle primarie”, aveva scritto il presidente americano sul suo social Truth spiegando che le tariffe stanno regalando agli Stati Uniti una grande sicurezza “perché il solo nominarle spinge gli altri paesi ad accettare le nostre richieste”. In un altro post, Trump aveva poi attaccato il Canada: “Si è approfittato di noi dal punto di vista commerciale per decenni. E’ fra i peggiori con cui avere a che fare”, ha sottolineato il tycoon.

Trump crede nella capacità insita nei dazi di costringere i partner commerciali a sedersi al tavolo delle trattative. Ma i legislatori un forte malcontento diffuso in patria a causa delle imprese coinvolte nelle guerre commerciali e degli elettori che affrontano problemi di portafoglio e prezzi elevati. “Il voto di oggi è semplice, molto semplice: voterete per abbassare il costo della vita della famiglia americana o manterrete alti i prezzi per lealtà verso una persona: Donald J. Trump?”, ha domandato il deputato Gregory Meeks di New York, il principale esponente democratico della Commissione Affari Esteri della Camera, autore della risoluzione.

Il voto fornisce un’istantanea del disagio della Camera nei confronti della direzione presa dal presidente, soprattutto in vista delle elezioni di medio termine, in cui le questioni economiche risuonano tra gli elettori. Il Senato ha già votato per respingere le tariffe di Trump sul Canada e su altri paesi in segno di disappunto. Ma entrambe le Camere dovrebbero approvare le riduzioni tariffarie e inviare la risoluzione a Trump affinché il presidente la firmi oppure ponga il veto.

Trump ha recentemente minacciato di imporre una tariffa del 100% sulle merci importate dal Canada a causa dell’accordo commerciale proposto da quel paese con la Cina, intensificando una faida con l’alleato di lunga data degli Stati Uniti e primo ministro Mark Carney. Il presidente della Camera Mike Johnson ha cercato di impedire lo scontro e ha insistito affinché i legislatori attendessero una sentenza pendente della Corte Suprema in una causa sulle tariffe. Ma la strategia ha fallito martedì sera, quando i repubblicani hanno permesso alla misura democratica potesse avanzare.

La risoluzione avanzata da Meeks porrebbe fine all’emergenza nazionale dichiarata da Trump un anno fa come uno dei suoi ordini esecutivi. L’amministrazione ha affermato che il flusso illecito di droga dal Canada costituisce una minaccia insolita e straordinaria che consente al presidente di imporre tariffe sulle merci importate al di fuori dei termini dell’accordo commerciale Stati Uniti-Messico-Canada. Il presidente repubblicano della commissione per gli affari esteri della Camera, il deputato Brian Mast della Florida, ha affermato che il flusso di fentanyl negli Stati Uniti è una terribile emergenza nazionale e che la politica deve essere lasciata in vigore. “Sia chiaro ancora una volta cos’è questa risoluzione e cosa non lo è. Non è un dibattito sulle tariffe. “Si può parlare di queste cose, ma non è proprio così”, ha detto Mast. “Questi democratici cercano di ignorare che c’è una crisi causata dal fentanyl.”