L’Italia è devastante nello ski cross: oro per Deromedis, argento per Tomasoni. Storica doppietta azzurra

Italia da sogno nello ski cross a Livigno. Nella finale con due italiani, Simone Deromedis ha conquistato l’oro, mentre Federico Tomasoni – grazie a una super rimonta nel finale – ha conquistato l’argento. Una gara pazzesca dei due azzurri, che regalano la medaglia numero 28 e 29 all’Italia. Bronzo per lo svizzero Alex Fiva, quarto invece il giapponese Satoshi Furuno. Una gara in qui Simone Deromedis è partito benissimo ed è subito scappato, rimanendo in testa fino alla fine. Grandissima rimonta invece di Tomasoni, che dopo una buona partenza si è assestato al terzo posto, poi quando ormai la medaglia d’argento sembrava esser sfuggita, nelle ultime curve ha messo il turbo e al fotofinish ha superato Alex Fiva, svizzero 40enne che per un attimo sembrava poter impensierire Deromedis addirittura per l’oro.

Per Simone Deromedis – 25 anni – si tratta della prima medaglia olimpica della sua carriera. Tra i suoi successi più prestigiosi c’è quello del 26 febbraio 2023, quando ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati mondiali di Bakuriani, regalando all’Italia il primo oro della storia nel freestyle. Prima medaglia olimpica anche per Federico Tomasoni, che a livello internazionale non aveva fin qui ottenuto grandissimi risultati. Tomasoni era il fidanzato di Matilde Lorenzi, sciatrice morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta durante un allenamento di gigante in Val Senales. Per questo porta il sole sul casco: è il simbolo della fondazione dedicata a Matilde – la Matildina4Safety – lanciata e guidata dalla famiglia Lorenzi per promuovere progetti dedicati a migliorare la sicurezza nello sci.