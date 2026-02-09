Immaginate di saltare di gioia per aver vinto la medaglia che sognavate da una vita. Poi di guardare il petto e di vedere solo un nastro penzolante, con il premio del vostro lavoro finito invece rovinosamente a terra. Scoppia il caso delle “medaglie rotte” alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Diversi atleti infatti hanno raccontato che la loro medaglia è caduta a terra durante i festeggiamenti. Il problema sarebbe legato al peso della medaglia, che si stacca troppo facilmente dal nastro. “Non saltateci dentro. Stavo saltando per l’emozione e si è rotta”: ha denunciato l’americana Breezy Johnson dopo la sua vittoria di domenica nella discesa libera femminile.

Non è stata l’unica. Dello stesso inconveniente è stata vittima anche la pattinatrice artistica statunitense Alysa Liu, che ha testimoniato tutto con un post sui social: un video della sua medaglia d’oro nella gara a squadre, staccata dal nastro ufficiale. La tv tedesca ha poi immortalato il momento in cui anche il biatleta Justus Strelow si è reso conto che la sua medaglia di bronzo, vinta domenica nella staffetta mista, si era staccata dal nastro ed era caduta a terra mentre ballava con il resto della squadra per la vittoria. I suoi compagni festeggiavano mentre Strelow cercava senza successo di riattaccare la medaglia.

Dietro questi episodi sembra esserci un tratto in comune: quando gli atleti saltano con la medaglia al collo, questa rischia di staccarsi dal nastro e cadere a terra. Andrea Francisi, Milano Cortina 2026 Chief Games Operations Officer, ha ammesso nel corso di una conferenza stampa al Main Media Center di Milano delle criticità sorte in materia di medaglie: “Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, abbiamo visto le immagini e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema”. “Ovviamente stiamo prestando la massima attenzione a questa questione, poiché la medaglia è il sogno degli atleti, quindi vogliamo che nel momento in cui la ricevono tutto sia assolutamente perfetto, perché lo consideriamo davvero il momento più importante. Quindi ci stiamo lavorando”, ha aggiunto Francisi.

Non è la prima volta che le medaglie olimpiche finiscono nel mirino. Dopo le Olimpiadi estive di Parigi 2024, alcune medaglie hanno dovuto essere sostituite perché gli atleti si sono lamentati che stavano iniziando a ossidarsi o corrodersi, conferendo loro un aspetto poco consono al valore. Oltre 100 medagliati dei Giochi francesi hanno restituito la loro medaglia, chiedendone la sostituzione. Una figuraccia che ora Milano-Cortina deve fare di tutto per evitare, anche se in questo caso il problema sembra riguardare il gancio o la fibbia che tiene insieme medaglia e nastro.