L'umanità ha prelevato più acqua di quanta clima e idrologia terrestre ne potessero ripristinare. La disponibilità di acqua dolce sul Pianeta ha superato il punto di non ritorno

Accompagnata da una drammatica fotografia del Lago Mead, il più grande lago artificiale degli Usa, è uscita in questi giorni la nuova puntata di Tracking Extinction, il magazine indipendente curato da Elisabetta Corrà, una delle maggiori esperte in Italia di problematiche in tempi di Antropocene e di sesta estinzione (ricordando il drammatico libro di Elizabeth Kolbert). Questa volta il tema è l’acqua e questo il drammatico esordio: “Siamo entrati, ora è ufficiale, in una ‘water bankruptcy’, la bancarotta idrica globale, che segna l’ingresso dell’umanità e della Terra in una nuova era”.

Per decenni l’umanità ha prelevato più acqua di quanta clima e idrologia terrestre ne potessero ripristinare. La disponibilità di acqua dolce sul Pianeta (e quindi il ciclo globale dell’acqua: evaporazione-precipitazioni-stoccaggio di CO2 nei ghiacci perenni) ha cioè superato il punto di non ritorno, la “soglia di sicurezza” del Sistema Terra (safe planetary boundary). Siamo in “water overshoot”.

Ma Elisabetta non è un’allarmista, è una studiosa seria e documentata e se parla di bancarotta del ciclo dell’acqua lo fa perché ci sono studi che sostengono tale tesi. In particolare, questa volta, si tratta di un documento licenziato da un organismo super partes lo United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH), uno dei “bracci accademici” delle Nazioni Unite, creato nel 1996. E forse non è un caso che lo studio venga subito dopo che le Nazioni Unite hanno decretato il 2025 come l’anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai. Quei ghiacciai che si stanno estinguendo al ritmo di circa 800 all’anno, anche se di pochi si celebrano i funerali…

E, a proposito di numeri, l’articolo ne riporta alcuni che definire terribili è poco: almeno tre quarti della popolazione mondiale vive ormai in regioni con carestia idrica permanente; il 70% delle maggiori falde acquifere del mondo è in declino; negli ultimi cinquant’anni sono scomparsi 410 milioni di ettari di zone umide, quasi la metà nell’Unione Europea; l’acqua dolce non solo è sempre più inquinata (derivati chimici industriali, residui di prodotti farmaceutici, fertilizzanti, pesticidi, acque di scolo, salinizzazione), ma anche sempre più contaminata da feci animali.

E qui si aprirebbe l’altrettanto drammatico tema di quanta acqua viene utilizzata per alimentare colture intensive che a loro volta alimentano animali da macello. Così Raveh Madani, principale autore del report e direttore della UNU-INWEH: “Il problema con espressioni come water stress e water crisis è che questa terminologia suona come temporanea e gestibile, quindi fallisce nel comunicare correttamente la perdita di resilienza del circolo globale dell’acqua. Queste parole non comunicano, in sostanza, che queste sono condizioni irreversibili”.

In ultimo vale la pena sottolineare che l’articolo e il report escono proprio nei giorni in cui è in corso a Davos il Forum Economico Mondiale, ossia il summit del capitalismo mondiale, che finché esisterà (il capitalismo intendo) abbiamo la certezza che la salute della Terra in tutti i suoi elementi andrà sempre più peggiorando. E lo scioglimento dei ghiacci dell’Artide sarà solo un’occasione per far viaggiare più velocemente le merci.