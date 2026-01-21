Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:19

Nubifragi record in Calabria, la mareggiata a Catanzaro costringe le persone ad abbandonare le case – Video

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Acqua e sabbia hanno inondato esercizi commerciali e l'ufficio postale nell'area del porto
Icona dei commenti Commenti

In alcune zone della Calabria è caduta, in quattro giorni, una quantità di pioggia pari a circa la metà della precipitazione media annua, con registrazioni in alcuni casi senza precedenti. La stazione pluviometrica di San Sostene-Alaco, nel Catanzarese, ha registrato 569,9 millimetri di pioggia, pari a oltre 500 litri per metro quadrato. I dati sono riportati da Arpacal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, che segnala anche 524,2 millimetri caduti a Stilo; 425,4 a Fabrizia – Cassari; 404,6 a Santa Cristina d’Aspromonte; 381,2 millimetri a Chiaravalle Centrale; 363,4 a Roccaforte del Greco; 321,6 a Mongiana P.; 314,2 a Fabrizia e 300 millimetri a Petronà.

Si tratta, spiega Arpacal, di “un evento pluviometrico di eccezionale estensione e persistenza, che per caratteristiche e valori registrati può essere definito un evento pluviometrico di scala secolare. Le analisi condotte evidenziano campi di precipitazione continui e stazionari, con accumuli che insistono per più giorni sulle medesime aree del territorio regionale”. I valori registrati, sottolinea Arpacal, “risultano ampiamente superiori alle medie climatologiche di riferimento e confermano il carattere straordinario e anomalo dell’evento”. Nel video si vedono gli allagamenti nel quartiere Lido di Catanzaro causati dalle forti mareggiate. La forza del mare ha infatti trasportato acqua e sabbia che ha inondato esercizi commerciali e l’ufficio postale nell’area del porto. Nella notte alcuni residenti hanno abbandonato spontaneamente le proprie case.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione