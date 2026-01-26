A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il fronte della frana si allarga. Interi quartieri, Sante Croci, Trappeto e via Popolo, sono stati evacuati. Sono circa 300 le famiglie – circa un migliaio di persone – trasferite in altre abitazioni e in un palazzetto dello sport. Sono state chiuse le arterie viarie principali, le strade provinciali 10 e 12. Oggi, scuole chiuse. Intanto continuano i cedimenti del terreno, come si vede nel video. Per centinaia di persone le abitazioni sono state dichiarate inagibili a tempo indeterminato. Diversi droni sono in volo per monitorare lo stato del fronte della frana. È previsto un sopralluogo, con elicottero, da parte dei vigili del fuoco.