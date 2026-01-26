Alcuni attivisti del comitato ‘Mare Libero’ hanno bloccato per alcuni minuti il passaggio dei camion impegnati nel trasporto di materiale per i cantieri dell’America’s Cup. Il transito è stato bloccato intorno alle 6 di questa mattina in via Diocleziano all’incrocio con via Enea, nei pressi dell’area ex Italsider che sarà oggetto di importanti lavori in vista della competizione velica in programma nel 2027. Gli attivisti hanno esposto degli striscioni con le scritte “Bagnoli non è in vendita” e “Vogliamo bonifica, spiaggia e bosco” e hanno annunciato una manifestazione che si terrà sabato 7 febbraio alle ore 10 con partenza da piazza Cumana, sempre nel quartiere Bagnoli. Dopo alcuni minuti di blocco, i camion hanno ripreso il transito. Non si sono registrati problemi di ordine pubblico. “Ad oggi nessuno dà garanzie ufficiali sulla sicurezza e la salute degli abitanti – spiegano in una nota gli attivisti – d’altronde non c’è alcuna valutazione d’impatto ambientale, alcun progetto sulla successiva rimozione delle opere della Coppa America. Tutto questo con centinaia di camion tutti i giorni a complicare la viabilità in una zona rossa in crisi bradisismica”.