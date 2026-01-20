Denunciano pressioni politiche sull’inchiesta gli avvocati di Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana dove la notte di Capodanno è scoppiato un incendio che ha ucciso 40 persone. Come riferito da diversi media, i legali hanno chiesto alla procura del Vallese la trascrizione del colloquio dello scorso 12 gennaio tra la procuratrice generale Béatrice Pilloud e l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado. “Un incontro informale – spiega interpellato dall’ANSA il diplomatico – per ribadire le aspettative dell’Italia tutta, che attende venga fatta chiarezza sui fatti accaduti, chiarita la responsabilità e proposte punizioni per i colpevoli”. Intanto i proprietari francesi del bar sono arrivati stamattina, martedì 20 gennaio, alla Procura di Sion per un nuovo interrogatorio. Jacques Moretti è stato arrestato dopo l’interrogatorio della scorsa settimana.