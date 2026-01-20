Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 12:17

Strage Crans-Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura per un nuovo interrogatorio – Video

di Redazione Giustizia
Icona dei commenti (0)
I proprietari de Le Constellation interrogati dopo l'incendio che ha causato 40 morti
Icona dei commenti Commenti

Denunciano pressioni politiche sull’inchiesta gli avvocati di Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana dove la notte di Capodanno è scoppiato un incendio che ha ucciso 40 persone. Come riferito da diversi media, i legali hanno chiesto alla procura del Vallese la trascrizione del colloquio dello scorso 12 gennaio tra la procuratrice generale Béatrice Pilloud e l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado. “Un incontro informale – spiega interpellato dall’ANSA il diplomatico – per ribadire le aspettative dell’Italia tutta, che attende venga fatta chiarezza sui fatti accaduti, chiarita la responsabilità e proposte punizioni per i colpevoli”. Intanto i proprietari francesi del bar sono arrivati stamattina, martedì 20 gennaio, alla Procura di Sion per un nuovo interrogatorio. Jacques Moretti è stato arrestato dopo l’interrogatorio della scorsa settimana.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione