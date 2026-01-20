Mancava da 292 giorni. Ha subito di fatto la ricostruzione del piatto tibiale e del perone. Oltre alla rottura del crociato anteriore. Eppure tra i pali del gigante Federica Brignone è subito splendida e veloce: la campionessa azzurra di sci stupisce tutti al rientro in Coppa del Mondo dopo il terribile infortunio. Nella prima manche di Plan de Corones riesce già a tornare tra le migliori della specialità: arriva al traguardo a poco più di un secondo (+1.18) dalla leader della gara, Sara Hector. Un tempo che le vale ovviamente la qualificazione per la seconda manche, ma anche la top ten. È già la migliore delle azzurre: Lara Della Mea è stata 71 centesimi più lenta, Sofia Goggia è uscita. Brignone lancia segnali incoraggianti, quando mancano poco più di due settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

“È stata difficile, ero tranquilla in questi giorni ma quando ho messo fuori i bastoni non ero sicuro di essere pronta. Con la manche che girava tanto sono partita rigida, in queste condizioni è tosta, ma dopo il primo intermedio è andata un po’ meglio”, ha commentato Brignone ai microfoni di RaiSport, raccontando le sue prime sensazioni dopo il rientro in gara. La campionessa valdostana è parsa effettivamente un po’ contratta nella parte alta e un po’ in difficoltà lì dove c’era necessità di tanta forza. Ma ha subito ricordato a tutti la sua straordinaria qualità nel far correre gli sci. “Mi sono sentita bene, più mi scaldo e meglio sto. Con l’adrealina il dolore non l’ho sentito troppo, sono contentissima: è stato un ottimo test”, ha aggiunto Brignone. “Ora voglio ritrovare le mie sensazioni, come so sciare, e spero di riuscirci già nella seconda manche“, ha concluso l’azzurra.

L’appuntamento per la seconda manche è alle ore 13.30. Brignone ha il settimo tempo, quindi partirà 24esima con l’inversione delle prime trenta: sarà un altro test cruciale, con una neve rovinata dal passaggio di tante atlete.

Articolo in aggiornamento