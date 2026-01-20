Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 11:28

Super Brignone, grande prova al rientro: i segnali dalla prima manche a Plan de Corones. “Con l’adrenalina non ho sentito dolore”

di Daniele Fiori
L'azzurra al rientro in Coppa del Mondo appena 292 giorni dopo il terribile infortunio: nonostante la ruggine, riesce subito a qualificarsi per la seconda manche
Super Brignone, grande prova al rientro: i segnali dalla prima manche a Plan de Corones. “Con l’adrenalina non ho sentito dolore”
Icona dei commenti Commenti

Mancava da 292 giorni. Ha subito di fatto la ricostruzione del piatto tibiale e del perone. Oltre alla rottura del crociato anteriore. Eppure tra i pali del gigante Federica Brignone è subito splendida e veloce: la campionessa azzurra di sci stupisce tutti al rientro in Coppa del Mondo dopo il terribile infortunio. Nella prima manche di Plan de Corones riesce già a tornare tra le migliori della specialità: arriva al traguardo a poco più di un secondo (+1.18) dalla leader della gara, Sara Hector. Un tempo che le vale ovviamente la qualificazione per la seconda manche, ma anche la top ten. È già la migliore delle azzurre: Lara Della Mea è stata 71 centesimi più lenta, Sofia Goggia è uscita. Brignone lancia segnali incoraggianti, quando mancano poco più di due settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

“È stata difficile, ero tranquilla in questi giorni ma quando ho messo fuori i bastoni non ero sicuro di essere pronta. Con la manche che girava tanto sono partita rigida, in queste condizioni è tosta, ma dopo il primo intermedio è andata un po’ meglio”, ha commentato Brignone ai microfoni di RaiSport, raccontando le sue prime sensazioni dopo il rientro in gara. La campionessa valdostana è parsa effettivamente un po’ contratta nella parte alta e un po’ in difficoltà lì dove c’era necessità di tanta forza. Ma ha subito ricordato a tutti la sua straordinaria qualità nel far correre gli sci. “Mi sono sentita bene, più mi scaldo e meglio sto. Con l’adrealina il dolore non l’ho sentito troppo, sono contentissima: è stato un ottimo test”, ha aggiunto Brignone. “Ora voglio ritrovare le mie sensazioni, come so sciare, e spero di riuscirci già nella seconda manche“, ha concluso l’azzurra.

L’appuntamento per la seconda manche è alle ore 13.30. Brignone ha il settimo tempo, quindi partirà 24esima con l’inversione delle prime trenta: sarà un altro test cruciale, con una neve rovinata dal passaggio di tante atlete.

Articolo in aggiornamento

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione