Federica Brignone corre contro il tempo per poter gareggiare alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Oggi la Federazione italiana sport invernali ha pubblicato un video col primo allenamento tra i pali, in gigante a Courmayeur, per la campionessa di La Salle. Brignone sta procedendo con il suo programma di recupero dopo il grave infortunio dello scorso aprile in Val di Fassa, quando aveva riportato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Poco prima di Natale la fuoriclasse azzurra aveva detto che “non ho ancora fatto il vero allenamento, quello che di solito faccio a partire dall’estate, quindi mi sento in questo momento di rincorrere qualcosa e non mi sento nei tempi. Ovviamente è difficile, non lo sarà mai perché sette mesi non ce li ho per preparare una stagione come faccio di solito e dovrò fare un po’ quello che riesco. Sto già facendo grossi passi in avanti, sono migliorata tantissimo, fisicamente sto già molto bene. È chiaro che mi manca tutto l’allenamento sugli sci e dovrò anche vedere se riuscirò a farlo”. L’obiettivo, ancor prima che i Giochi, è il rientro in gara in Coppa del Mondo, secondo gli addetti al settore già a partire dal difficile gigante di Kronplatz, il 20 di gennaio. Ma si guarda anche alla prova di Špindlerův Mlýn, in Repubblica Ceca, quattro giorni dopo. E addirittura qualcuno ipotizza le gare veloci (super-g e discesa libera) a Crans Montana del 30 e 31 gennaio. Brignone, al di là di come andrà il recupero, sarà protagonista alle Olimpiadi nella veste di portabandiera azzurra: vederla al cancelletto di partenza sarebbe già un mezzo miracolo.