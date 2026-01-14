Sebbene sfruttare le riserve petrolifere venezuelane da parte dell’amministrazione Usa può avere il suo perché, è davvero questo il reale interesse di Trump? Due elementi fanno una prova

L’attacco da parte degli Stati Uniti nei confronti del Presidente venezuelano Maduro, e le successive dichiarazioni da parte di Trump e del suo staff, confermano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che gli equilibri geo-politici ed il diritto internazionale sono in forte sofferenza.

A valle di questo evento che ha scosso le cancellerie di tutti i paesi, ampie discussioni televisive e articoli sulla stampa nazionale ed internazionale hanno dibattuto e dibattono ancora dell’interesse da parte di Trump, e dell’economia statunitense, nei confronti delle riserve di petrolio presenti nel sottosuolo dell’Orinoco Belt venezuelano. Lo stesso Trump, malgrado giustificasse la cattura del Presidente Maduro e di sua moglie in territorio venezuelano come conseguenza del mandato spiccato da un tribunale statunitense per fermare il traffico di droga verso gli Stati Uniti, durante la sua ora di show a reti unificate ha menzionato la parola droga (drug) solo 9 volte, mentre la parola petrolio (oil) è stata pronunciata per ben 27 volte sconfessando in diretta le motivazioni ufficiali per giustificare, almeno nella narrazione trumpiana, l’azione.

Sebbene sfruttare le riserve petrolifere venezuelane da parte dell’amministrazione Trump può avere il suo perché, è davvero questo il reale interesse come lo stesso Trump ha lasciato pensare? Oppure la tempistica dell’azione, malgrado velati attacchi alla sovranità venezuelana andassero avanti da mesi, svoltasi giusto due giorni dopo la visita di una delegazione cinese in Venezuela ricevuta dal Presidente Maduro per discutere di cooperazione bilaterale e il sostegno diplomatico cinese al Venezuela e rafforzare il legame tra i due paesi potrebbe indicare altre strade?

Ricordiamo che durante il suo discorso, e nei giorni successivi, Trump non ha mancato di usare la cattura di Maduro come prova di forza verso altri governi americani, asiatici ed europei minacciando azioni simili a quanto fatto in Venezuela inclusa l’annessione della Groenlandia. Probabilmente, è ancora presto per capire le reali ragioni, ma una breve analisi potrebbe aiutare a comprendere se il petrolio venezuelano può veramente essere la motivazione principale.

Uno spunto ce lo dà lo stesso Trump che in un messaggio sul suo social media dichiara che ‘gli Stati Uniti avranno accesso a 30-50 milioni di barili di petrolio di alta qualità…”. Se è vero che le riserve del Venezuela sono le maggiori al mondo, è altrettanto vero che la qualità è pessima e non di facile (aka economico – usando un linguaggio gradito a Trump) estrazione. Se guardiamo all’architettura a grande scala del reservoir principale, chiamato Oficina Formation e che costituisce il ‘serbatoio’ dove è intrappolato il petrolio, studi sedimentologici hanno mostrato come questo sia caratterizzato da una grossa variabilità di proprietà sia laterale che verticale che rendono complessa la sua modellizzazione per una efficiente pianificazione estrattiva.

Sebbene l’Oficina Formation abbia proprietà geologiche favorevoli (cioè porosità e permeabilità medie elevate – in pratica è come una spugna con dei larghi vuoti in cui è facile intrappolare e tirare fuori dei fluidi), il fatto che il petrolio sia pesante e molto viscoso rendono la sua estrazione molto difficile. Inoltre, considerando che il petrolio presente nel sottosuolo è a contatto con acqua, si produce più acqua (non utilizzabile per fini domestici e civili) che olio rendendo il rapporto acqua/olio poco favorevole.

Inoltre, l’alta viscosità (heavy oil) implica difficoltà nel trasporto limitando la quantità massima giornaliera prodotta, e alti costi per essere successivamente raffinato. Questo significa che il prezzo del petrolio venezuelano è inferiore di circa 15-25 dollari al barile rispetto a quello prodotto ad esempio nel Mare del Nord e soggetto ad elevati costi post-estrazione. Quindi, con le attuali tecnologie il petrolio venezuelano tanto declamato da Trump è poco attrattivo da un punto di vista commerciale. E prima che le major del petrolio investano milioni di dollari in qualcosa di poco redditizio che ha ritorni sul lungo periodo, è necessario qualcosa di più di una prova di forza.

Quindi o Trump non sa di cosa sta parlando (non sarebbe la prima volta e quindi fortemente possibile) ma lo usa per i suoi fini, oppure mente sapendo di mentire per nascondere la vera ragione del suo interesse per il Venezuela.

Se consideriamo che la maggior parte del petrolio prodotto in Venezuela era destinato al mercato cinese, la tempistica dell’azione a ridosso della visita cinese, e che la Cina sia uno degli avversari sullo scacchiere globale di Trump, abbiamo che due indizi fanno una prova.