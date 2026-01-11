Faccetta nera che suona a tutto volume alla giostra degli autoscontri. È quanto ripreso da un cittadino genovese al Luna Park invernale della città, medaglia d’oro per la Resistenza. Il video ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando indignazione. La stessa provata anche dall’autore del video che nella clip prova, invano, a parlare col giostraio. “Bravo, complimenti”, gli dice il cittadino, mentre il giostraio gli risponde “è solo una canzone”. Ma lui lo ammonisce: “Guarda che questa è apologia del fascismo, è reato. Questa canzone è reato”. Pochi giorni prima di Natale, a Sanremo, stessa vicenda: un video mostrava la canzone come sottofondo in un luna park, tra ragazzi in fila e giostre in movimento.

“A Genova non c’è e non ci sarà mai spazio per nostalgie fasciste”, commenta la sindaca del capoluogo ligure, Silvia Salis. “Il video che sta circolando in rete, relativo ai fatti di ieri sera, è attualmente oggetto di tutti gli approfondimenti necessari – aggiunge – Genova, purtroppo, non è l’unica città in cui durante queste festività si è diffusa questa moda incommentabile. Un gesto che, anche qualora non fosse dettato da precise motivazioni politiche, resta comunque un atto di profonda stupidità e irresponsabilità. Come cantava Giorgio Gaber, ‘Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, quello un po’ degli anni ’20 un po’ romano è da stronzi oltre che di destra’”.

La sindaca assicura che verranno vagliate “tutte le azioni possibili da parte dell’amministrazione pubblica, comprese eventuali sanzioni, e chiediamo lo stesso alle altre autorità competenti. Ci auguriamo una presa di posizione netta e immediata da parte degli organizzatori del Winter Park, che porti all’esclusione dell’attrazione coinvolta. Ci attendiamo inoltre, nelle prossime ore, una condanna chiara e senza ambiguità da parte di tutti i partiti e i movimenti politici della città. Genova è e resterà sempre orgogliosamente antifascista”.