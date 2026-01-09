“La cerimonia di oggi per l’immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i loro familiari, affettuosa e costante vicinanza ai giovani che in ospedale lottano per riprendersi le proprie vite, giustizia per quanto accaduto“. Sono le parole che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto nel libro delle condoglianze, al termine della cerimonia di commemorazione delle vittime del Constellation di Crans-Montana, che si è svolta a Martigny.

Il Capo dello Stato, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, ha preso parte alla cerimonia in memoria delle vittime dell’incendio la notte di Capodanno nel quale hanno perso la vita 40 persone, tra cui sei ragazzi italiani, e altre centinaia sono rimasti feriti: la commemorazione è iniziata con i rintocchi delle campane in tutta la Svizzera, seguiti da un minuto di silenzio, ed è terminata con la deposizione di una rosa in onore delle vittime e dei feriti. Al suo arrivo in Svizzera, Mattarella si è recato all’ospedale di Zurigo per incontrare le famiglie di Leonardo Bove e Elsa Rubino, due dei ragazzi italiani rimasti feriti nella strage. Mattarella si è poi intrattenuto con i medici che ha ringraziato insieme al personale della Protezione civile. “Sono venuto qui per ringraziarvi – ha detto il presidente della Repubblica – e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell’Italia intera coinvolta nell’angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi”.

“Sentiamo la vicinanza dell’Italia“, ha dichiarato Lorenzo, il papà di Elsa, la 15enne di Biella rimasta ustionata nell’incendio del Constellation – dopo l’incontro con il presidente della Repubblica. “La Protezione civile italiana – spiega – sta facendo un grande lavoro. E grazie ai biellesi per esserci così vicini: l’affetto che stanno dimostrando è davvero grande”. “Elsa è stabile, ma in una situazione ancora delicata“, ha aggiunto il padre. La giovane ha subito già due interventi, di cui uno all’intestino. Al momento rimane ancora intubata e in coma indotto. “Ogni minuto – continua – è una conquista. Elsa è seguita in modo esemplare qui”.