Strage di Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, il proprietario de Le Constellation

Insieme alla moglie Jessica, rimasta a piede libero, era stato ascoltato per 6 ore e mezza dalla procura di Sion: sono accusati di omicidio, incendio e lesioni. Lei si scusa: "Tragedia inimmaginabile"

Jacques Moretti è stato arrestato dopo l’interrogatorio di sei ore e mezza, insieme alla moglie Jessica Moretti, davanti ai magistrati della procura di Sion. Il proprietario del bar Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è in stato di fermo per la strage nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone, tra cui sei ragazzi italiani, e altre centinaia sono rimasti feriti. Insieme alla moglie e co-titolare, rimasta a piede libero, è accusato di omicidio colposo, incendio doloso colposo e lesioni personali colpose. Il fermo è scattato per pericolo di fuga, cambiando le prime ipotesi dei magistrati che nei giorni successivi all’incidente avevano spiegato che non c’erano gli estremi per una misura restrittiva.

Il rischio di fuga può essere mitigato da misure alternative, come l’uso di un dispositivo elettronico o il pagamento di una cauzione. L’accusa chiede pertanto al tribunale di imporre misure restrittive per il suo rilascio in condizioni alternative. La donna è uscita in lacrime dagli uffici della procura vallesana decidendo di rilasciare una breve dichiarazione dopo il silenzio del mattino prima di arrivare davanti alla procuratrice responsabile del caso, Catherine Seppey: “I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una tragedia inimmaginabile”, ha detto la donna, ricordando l’incendio. “Non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere – ha aggiunto – È successo nel nostro locale e voglio scusarmi”.

I due sono stati interrogati oggi per la prima volta da indagati. Accompagnati da tre avvocati, erano arrivati a piedi nella sede della procura del Canton Vallese, vicino alla stazione ferroviaria di Sion. Né gli indagati né i loro avvocati avevano risposto alle domande dei circa 50 giornalisti presenti. L’intenzione dei tre procuratori che li hanno convocati è quella, in particolare, di riuscire ad avere una conoscenza più chiara del loro patrimonio immobiliare.

Intanto ieri – 8 gennaio – l’avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta oltre venti famiglie delle vittime — sia di chi ha perso la vita sia di chi è rimasto gravemente ferito — ha annunciato l’intenzione di avviare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dello Stato, con un’azione di responsabilità civile che coinvolgerebbe direttamente il Comune di Crans-Montana.

“Abbiamo già iniziato a lavorare su una domanda di risarcimento – ha spiegato Jordan alla televisione svizzera SRF – Presenteremo una causa civile e quantificheremo i danni nel momento opportuno”. Secondo il legale, una parte consistente dei costi generati dal disastro potrebbe ricadere proprio sull’ente comunale, qualora venissero accertate responsabilità legate alla sicurezza.

E sempre ieri la Procura di Roma – competente per i reati commessi ai danni di cittadini italiani all’estero – ha aperto un fascicolo di indagine relativo all’incendio di Crans-Montana costano la vita a 40 persone, sei delle quali italiane. Nel procedimento si procede per omicidio colposo e incendio. Nei prossimi giorni l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado che dai primi momenti segue tutti gli sviluppi, incontrerà a Sion le autorità del Canton Vallese per fare il punto riguardo alle indagini sul rogo.

“Sarò a Sion per avere incontri con tutte le autorità locali, da quelle governative a quelle di polizia e quelle giudiziarie, per acquisire informazioni sulle indagini – ha detto mercoledì il diplomatico – Dobbiamo concordare una data, – ha aggiunto – ma siamo già d’accordo per vederci a Sion con il governo vallesano, il capo della polizia cantonale e la procuratrice generale, senz’altro”. Oggi la Svizzera osserva un giorno di lutto nazionale per le vittime dell’incendio. Alla cerimonia ufficiale in Vallese sono attesi oltre mille ospiti, svizzeri e stranieri. La cerimonia commemorativa ufficiale, organizzata dal Canton Vallese, avrà luogo al Centro Esposizioni e Congressi di Martigny.