Mentre Firenze dava il benvenuto al 2026, in piazza Duomo esplodevano le botte, nel vero senso della parola, di Capodanno: a quaranta minuti dalla mezzanotte, è scoppiata una rissa che sta facendo discutere. A testimoniarlo è un video dall’alto girato dalle camere di un Airbnb. Una ventina di persone di origine marocchina e tunisina sono state filmate a picchiarsi, lanciandosi addosso tavoli e sedie. Il fatto è accaduto fuori dall’Antica pizzeria del Duomo: secondo quanto riferito dal personale e come riporta il Corriere della Sera, la baruffa era nata in piazza della Repubblica e poi si è riversata nel cuore del centro turistico, dove è diventata più violenta.

Secondo il titolare della pizzeria, alla rissa avrebbero partecipato tra le trenta e le quaranta persone appena maggiorenni. Stando alla sua versione, lo scontro è avvenuto in due fasi: il gruppo, infatti, è tornato un’ora e mezza dopo il primo diverbio, prendendosela anche con un ragazzino ligure offertosi di aiutare a sistemare il locale. “Per fortuna, i nostri pizzaioli sono riusciti a difenderlo ma, poverino, era proprio terrorizzato. E c’è da capirlo. Una decina di loro erano dentro il locale, altrettanti fuori”.

Oltre alla paura, lo staff ha rischiato danni più seri a causa di un lancio di bottiglia. La chiamata alle forze dell’ordine ha disperso il gruppo e riportato la quiete, ma in pizzeria è rimasta la paura: “Scene impressionanti, terribile vedere volare le sedie”, dichiara il proprietario della pizzeria a La Nazione, che aggiunge di non aver “mai visto niente di lontanamente paragonabile a quel che ho visto a Capodanno”.

L’assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio (Pd), sulla vicenda ha dichiarato: “La rissa in piazza Duomo è un fatto grave su cui ci saranno le verifiche delle forze dell’ordine. Ma basta propaganda“. La frecciatina è rivolta all’europarlamentare Francesco Torselli (FdI) e al presidente della sede locale di Gioventù nazionale, Simone Sollazzo: entrambi hanno rilanciato l’episodio sui social denunciando il problema della sicurezza in città.

Poi attacca la coalizione di maggioranza: “La destra governa da tre anni e gli italiani ancora aspettano risposte sulla sicurezza. Il meccanismo della propaganda delle destre è sempre il solito: mistificare la realtà, costruendo polemiche e bugie per coprire il loro fallimento e attaccare la sindaca Funaro e l’amministrazione, in prima linea fin da inizio mandato per dare risposte concrete ai cittadini anche sulla sicurezza, che per noi è una priorità assoluta”. Secondo i dati del Ministero dell’interno ed elaborati da Il Sole 24 Ore, il numero di denunce per abitanti fa di Firenze la terza città meno sicura d’Italia dopo Milano e Roma.