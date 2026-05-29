Un uomo di 35 anni originario ha perso la vita precipitando dal costone roccioso di Capo d’Orso vicino a Maiori lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana” (Salerno). Il corpo del giovane è stato individuato poco dopo le 17 di giovedì nel tratto di scogliera sottostante la carreggiata, al termine di una complessa operazione di ricerca condotta dai carabinieri, dal personale della Capitaneria di porto e dai soccorritori del 118. Le attività si sono svolte sia via mare sia con l’ausilio di un elicottero.

Secondo una prima ricostruzione, il 35enne, motociclista arrivato in Costiera Amalfitana insieme alla fidanzata per trascorrere la giornata, sarebbe precipitato dal punto panoramico situato lungo il celebre tratto della statale. Sarebbe stata proprio la compagna a lanciare l’allarme contattando i carabinieri dopo aver perso di vista il fidanzato.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di una caduta accidentale mentre il giovane tentava di scattare una fotografia, perdendo l’equilibrio. Al momento, tuttavia, non viene esclusa alcuna pista, compresa quella del gesto volontario. La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà fare piena luce sulle circostanze della tragedia.