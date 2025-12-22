Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Il caso, dopo quello di Campobasso, è stato segnalato su Facebook da un magistrato in pensione. L'Anpi: "Processo di rimozione collettiva"
Dopo la polemica scoppiata a Campobasso sulla pista di pattinaggio, faccetta nera parte anche in un luna park di Sanremo. A segnalare l’accaduto è il magistrato Paolo Luppi, giudice da poco in pensione e figlio di un capo partigiano di Savona. L’uomo, come riporta Repubblica, ha pubblicato su Facebook un video in cui si sentono chiaramente le note della canzone fascista mentre diversi giovani si danno il cambio per scendere e salire dalla giostra.
“Crescere, obbedire, combattere. E morire. Magari in Russia, insieme alla nuova Wehrmacht. Questo accadeva ieri, vergognosamente, al Luna Park di Sanremo“. Questa è la descrizione utilizzata da Luppi a corredo del video, che sui social si è diffuso velocemente. I gestori dell’attrazione si difendono affermando che “un ragazzo giovane” che lavora per loro “avrebbe inserito il pezzo per sbaglio nella playlist”.
Duro il comunicato dell’Anpi. L’associazione partigiani riconosce come “il problema non è solo giuridico, ma profondamente culturale e politico. È segno di una rimozione collettiva, di un mancato ripudio del fascismo che la Costituzione afferma in modo inequivocabile”. L’associazione chiude la nota affermando come “la normalizzazione di certi simboli e linguaggi non è mai innocua: prepara il terreno all’indifferenza, all’odio, alla negazione dei diritti”. A prendere le distanze anche l’associazione e lista civica “Generazione Sanremo” guidata dall’attuale vicesindaco della città Fulvio Fellegara, che chiosa: “Condanniamo senza ambiguità l’episodio”.
