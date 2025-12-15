Pattinare sulle note di Faccetta nera, forse la canzone più simbolica del regime fascista. È successo a Campobasso sulla pista di pattinaggio allestita davanti al Municipio. Faceva parte di una playlist di YouTube ha detto il gestore dell’impianto, ma il fatto ha destato scalpore in città. A denunciare pubblicamente l’episodio, il segretario del circolo Sinistra Italiana di Campobasso, Matteo Fallica. Dopo le proteste dei genitori dei bambini che pattinavano, un amministratore comunale si è immediatamente attivato e il gestore della pista ha successivamente chiesto scusa, parlando di una playlist non controllata. All’Adnkronos la sindaca, Maria Luisa Forte, ha stigmatizzato l’accaduto definendo l’episodio “inaccettabile”. Il Comune, ha sottolineato, è ”totalmente ignaro e incolpevole”.
