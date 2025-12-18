“Voi vi vergognate di essere italiani e occidentali”. Lo ha detto Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI, rivolgendosi all’opposizione, durante il suo intervento nell’aula della Camera. “Andate in giro per il Medio Oriente e dite che è per rispetto che mettete il velo. Non è rispetto. Rispetto è quello che ha mostrato Giorgia Meloni senza mettersi veli e burqa. La vostra è sottomissione”. L’intervento infuocato di Bignami ha scatenato la bagarre a Montecitorio, ieri. Dalle opposizioni, soprattutto dal Pd, le urla ironiche dirette ai banchi di FdI: “Foti, Foti”. Vale a dire: era meglio il capogruppo di prima, Tommaso Foti, attuale ministro per gli Affari europei.