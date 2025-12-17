Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 14:14

Meloni attacca i magistrati sul caso dell’imam di Torino: “Dovrebbero impegnarsi per la sicurezza, predicazioni violente sono un rischio”

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
"A nessuno sfugga la sfacciata ipocrisia di chi nelle stesse ore riesce a chiedere la censura delle case editrici e rivendicare la libertà di espressione a difesa di chi inneggia ai terroristi di Hamas"
Icona dei commenti Commenti

“Alla politica spetterebbe il compito di preservare la Repubblica dai rischi per la propria sicurezza inclusi quelli derivanti dalle predicazioni violente di autoproclamati imam che come nel caso di Shahin fanno apologia del 7 ottobre. Un impegno che dovrebbe valere per tutte le istituzioni, magistratura compresa”. Così Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, torna ad attaccare i magistrati sul caso dell’imam Mohamed Shanin, liberato dalla Corte di Appello di Torino, dopo essere stato espulso dall’Italia e trattenuto presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta per aver giustificato il massacro di Hamas perpetrato il 7 ottobre.

“A nessuno – ha proseguito Meloni in Aula – sfugga la sfacciata ipocrisia di chi nelle stesse ore riesce a chiedere la censura delle case editrici e rivendicare la libertà di espressione a difesa di chi inneggia ai terroristi di Hamas e alla strage 7 ottobre”. Meloni ha condannato “ogni forma di antisemitismo”, parlando di “sottovalutazione” dell’antisemitismo “di stampo islamista”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione