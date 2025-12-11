Attimi di paura a Venezia. Una barca si è schiantata contro il ponte di Rialto rompendo parzialmente la balaustra in marmo ai piedi del ponte. Secondo quanto si è appreso, la causa pare sia stato il tentato furto, da parte di una donna, del mototopo con carico di consegne di una ditta di spedizioni. La barca, appesantita dal carico, ha colpito con la poppa tre colonnine e spezzato il piano d’appoggio. La giovane donna nel frattempo è riuscita a scendere dall’imbarcazione e a darsi alla fuga, ma è stata bloccata dagli agenti della Polizia Locale, accorsi sul posto dal richiamo dei testimoni.

La barca era ormeggiata dalla parte opposta del Canale Grande, sotto la Riva del Palazzo dei Camerlenghi a Rialto, sede della Corte dei Conti ed era momentaneamente incustodita, perché i due operatori della compagnia di spedizioni erano impegnati a fare consegne: la donna ha così approfittato del momento per salire a bordo e attraversare il canale a velocità sostenuta, andando poi a sbattere dalla parte opposta.

Al momento sono ancora ignote le motivazioni del gesto.